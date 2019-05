Formula 1, Leclerc e il gran premio in casa: «Con la Ferrari è un sogno»

Questo è il mio primo Gp di casa da pilota Ferrari e sarà di certo un fine settimana particolare. Per fare bene a Montecarlo serve tutto, dal coraggio alla bravura, dalla fortuna alla vettura competitiva. Speriamo di poter fare bella figura davanti alla mia gente. Io di certo darò il massimo. Mi ricordo quando da bambino ero solito passare il pomeriggio da un amico che aveva un appartamento la cui terrazza si affacciava proprio sulla curva di St. Devote - racconta il pilota del Team di Maranello -. Noi giocavamo con le macchinine e sotto passavano le monoposto vere. Mi sono sempre detto che sarebbe stato bellissimo, un giorno, poter essere protagonista di questa gara. Ebbene, quel giorno è arrivato e quest'anno il fatto di essere in gara qui con la Ferrari, mi permette di parlare a buon diritto di sogno avverato

.



Non è invece un debutto per Sebastian Vettel che dopo l'avvio non brillante della Ferrari cerca la svolta al mondiale.

Quella di Monaco è la gara più iconica della stagione, è qualcosa di unico - spiega il pilota tedesco -. Per piloti e ingegneri il circuito sconnesso e quanto mai distante dalle piste cui siamo abituati è senza dubbio una sfida nella sfida. A Monte Carlo non c'è spazio per gli errori. Con sette curve lente e praticamente nessun rettilineo, i sorpassi sono quasi impossibili. Per questa ragione qui una buona qualifica è fondamentale. Il tracciato è talmente corto che il traffico nelle prove libere e in qualifica è una costante: si tratta solo di continuare a provare finché non si trova un giro pulito

.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

è pronto a 'giocarè in casa al volante della SF90 sulle strade del Principato «