Formula 1, Camilleri: «La Ferrari investe per tornare a vincere»

La Ferrari punta a vincere in Formula 1 nel 2019 e per questo investirà di più. Lo ha detto l'amministratore delegato Louis Camilleri, durante la conference call sui conti 2018. «Nel 2018 abbiamo raggiunto il migliore risultato da quando abbiamo vinto il campionato costruttori. Per il 2019 l'obiettivo è vincere. Ci sarà un aumento di spese che riflette questa ambizione», ha aggiunto Camilleri. L'ad ha spiegato che la crescita delle spese è dovuta anche all'adattamento alle nuove regole 2020-2021.

