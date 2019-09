F1, GP di Singapore: pole position di Charles Leclerc su Ferrari davanti a Lewis Hamilton e Sebastian Vettel

Ancora lui. Il più veloce nelle qualifiche ufficiali di Formula 1 è Charles Leclerc: sua la pole position nel GP di Singapore. Alle sue spalle il campione del mondo Lewis Hamilton e poi Sebastian Vettel. Charles Leclerc centra un'altra pole position: è la terza pole consecutiva per il pilota della Ferrari, la quinta stagionale. Grande giro del pilota monegasco che nel Q3 ha piazzato un 1.36.217 precedendo il pilota della Mercedes Lewis Hamilton con un ritardo di +0.191 e il compagno di scuderia Sebastian Vettel a +0.220.

Nei secondi finali il tempo di Vettel sembrava non prendibile ma Leclerc ha piazzando un super tempo e Hamilton gli è andato dietro beffando il tedesco della Ferrari. Quarta la Red Bull di Max Verstappen, seguita dalla Mercedes di Valterri Bottas. Ottimo sesto posto per l'altra Red Bull di Alexander Albon, seguito dalla McLaren di Carlos Sainz e le Renault di Daniel Ricciardo e Nico Hulkenberg. Chiude la top ten la McLaren di Lando Norris.

Charles Leclerc: «Il nuovo pacchetto Ferrari ha lavorato bene». A Marina Bay Charles Leclerc ha ottenuto la terza pole di fila (la quinta della stagione) con un bellissimo giro in Q3, fermando il cronometro sul tempo di 1'36«217. »Sono davvero contento« ha detto il pilota Ferrari, che ha rischiato tutto per stare davanti a Lewis Hamilton: »In alcuni momenti ho temuto di perdere la macchina« ha raccontato. »Ringrazio il team che ha fatto un lavoro fantastico su una pista che non ci dava per favoriti« ha aggiunto. Il pacchetto portato in Malesia dalla Ferrari ha funzionato: »I pezzi nuovi hanno lavorato nel modo giusto, ieri è stato un venerdì difficile, ma abbiamo lavorato duro ed ha pagato«.

Lewis Hamilton: «Leclerc grande giro, non so come ha fatto la Ferrari». «Non so dove le Ferrari abbiano trovato questo passo, sulla carta non era una delle loro piste, ma Charles (Leclerc, ndr) ha fatto un grande giro». Lewis Hamilton non nasconde lo stupore per la pole conquistata dal ferrarista Leclerc a Singapore. «Io ho dato tutto quello che avevo, ho anche sfiorato il muro un paio di volte. Ma sono contento di essere in mezzo tra le due Ferrari, penso che domani potremo essere aggressivi e speriamo di dividerli... Sarà sicuramente una bella battaglia», conclude l'inglese della Mercedes.

