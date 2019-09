GP Singapore LIVE - Leclerc scatta bene davanti a Hamilton e Vettel

Partenza perfetta di Leclerc che va al comando mentre Vettel impegna duro Hamilton nelle prime curve, ma l'inglese resiste

I 20 piloti stanno concludendo il giro di ricognizione

L'ultima vittoria a Singapore risale al 2015 con Vettel, poi solo successi della Mercedes

Leclerc Hamilton Vettel Verstappen Bottas Albon Sainz Hulkenberg e Norris sono con gomme soft, Gasly con pneumatici hard, tutti gli altri con Pirelli medie

Tre minuti al via del giro di ricognizione del quindicesimo appuntamento stagionale. Leclerc e Hamilton davanti a tutti, ma dietro scalpitano Vettel e Verstappen. Sarà una partenza decisamente calda

Instancabile e incontentabile Charles Leclerc. Dopo le vittorie in Formula 1 (e le pole) di Spa e Monza, circuiti dove la potenza del motore Ferrari ha fatto la sua parte, anche sul tracciato cittadino di Singapore il giovane pilota monegasco ha lasciato il segno conquistando un'altra fantastica pole.

Doveva essere un circuito penalizzante per la SF90, che ambiva al massimo alla seconda fila, ma alcune novità aerodinamiche portate a Singapore hanno sortito gli effetti sperati. Leclerc si è superato conquistando la terza pole consecutiva, la quinta stagionale, battendo Lewis Hamilton. Come a Monza, saranno ancora loro in prima fila mentre Sebastian Vettel, alla ricerca del riscatto dopo il pessimo GP d'Italia, partirà terzo. Il tedesco aveva il miglior tempo dopo il primo tentativo della Q3, ma nel secondo push ha commesso un errore. Tra i favoriti per la pole vi era anche la Red Bull-Honda di Max Verstappen, ma questa volta l'olandese non ha fatto meglio del quarto tempo.

Deludente Valtteri Bottas che con la Mercedes è soltanto quinto, incapace di trovare il giusto ritmo e forse condizionato dall'incidente nel primo turno libero di venerdì. Parte sesto il giovane rookie Alex Albon con la seconda Red Bull-Honda mentre un ottimo Carlos Sainz ha portato in settima posizione la McLaren-Renault. Ottavo si era piazzato Daniel Ricciardo con la Renault, ma in sede di verifica è stata riscontrata una irregolarità tecnica sulla sua power unit ed è stato retrocesso ultimo. Ne ha giovato Antonio Giovinazzi che scatterà dalla decima piazzola al volante dell'Alfa Romeo-Ferrari.

Si annuncia un Gran Premio durissimo per i piloti, causa la forte umidità, il caldo e le ben 23 curve che caratterizzano questo tracciato cittadino. Una gara affascinante, in notturna, tra i grattacieli illuminatissimi di Singapore.

