Diretta gara F1 Gp Francia: dove vederla in tv e streaming

Oggi il Gran premio di Le Castellet, con Leclerc su Ferrari in pole position. Grande attesa per la gara in Francia dove i tifosi della Rossa faranno il tifo davanti alla tv e non solo. Charles Leclerc ha conquistato la pole position al termine delle qualifiche ufficiali e per il monegasco si tratta della settima pole della stagione. In seconda posizione il rivale diretto della Red Bul Max Verstappen. L'altra Ferrari di Carlos Sainz partirà in ultima posizione come penalità per la sostituzione del motore. Ma ecco dove seguire la diretta tv e streaming dell'evento.

Segui la diretta della gara

Dove seguire il Gp di Francia in tv e streaming

La gara è in programma oggi domenica 24 luglio alle ore 15:00. L'evento sarà trasmesso in diretta da Sky (canale 207), mentre in chiaro sarà visibile in differita, e gratis, su TV8. La visione in streaming è disponibile su Sky Go. Ecco la griglia di partenza:

Prima Fila

1. Charles Leclerc (Mon/Ferrari) 2. Max Verstappen (Ola/Red Bull)

Seconda Fila

3. Sergio Perez (Mes/Red Bull) 4. Lewis Hamilton (Ing/Mercedes)

Terza Fila

5. Lando Norris (Ing/McLaren) 6. George Russell (Ing/Mercedes)

Quarta Fila

7. Fernando Alonso (Spa/Alpine) 8. Yuki Tsunoda (Gia/AlphaTauri)

Quinta Fila

9. Daniel Ricciardo (Aus/McLaren) 10. Esteban Ocon (Fra/Alpine)

Sesta Fila

11. Valtteri Bottas (Fin/Alfa Romeo) 12. Sebastian Vettel (Ger/Aston Martin)

Settima Fila

13. Alexander Albon (Tai/Williams) 14. Pierre Gasly (Fra/AlphaTauri)

Ottava Fila

15. Lance Stroll (Can/Aston Martin) 16. Zhou Guanyu (Cin/Alfa Romeo)

Nona Fila

17. Mick Schumacher (Ger/Haas) 18. Nicholas Latifi (Can/Williams)

Decima

Fila 19. Carlos Sainz (Spa/Ferrari) 20. Kevin Magnussen (Dan/Haas)