La Roma crolla dopo sei vittorie, a Verona finisce 3-2

Domenica 19 Settembre 2021, 12:34 - Ultimo aggiornamento: 21:01

Domenica amara per le romane. La Roma a Verona perde 3-2 e incappa nella prima sconfitta stagionale, la Lazio invece fa 2-2 in casa con il Cagliari. Mourinho quindi stecca la settima. O meglio, la Roma tutta stecca sotto il diluvio di Verona, con il punteggio finale di 3 a 2. Prima vittoria stagione invece per gli scaligeri di Tudor, che alla prima sulla nuova panchina non fa rimpinagere Di Francesco e riprende idealmente da dove aveva lasciato Juric nella passata stagione.

APPROFONDIMENTI SERIE A Lazio, col Cagliari è 2-2 SERIE A Verona-Roma, le pagelle: Pellegrini è il migliore,... SERIE A Foto SERIE A Roma, Mourinho: «Viña in dubbio, convoco Tripi.... SPORT Roma-Cska Sofia 5-1: il video della manita CONFERENCE LEAGUE Roma-Cska Sofia, le foto

Sono i giallorossi a passare in vantaggio, con un eurogol di tacco di Pellegrini che manda il primo tempo in ghiaccio sul punteggio di 0 a 1. Ma nel secondo tempo i capitolini si sfaldano subito.

Al 49' arriva il pareggio di Antonin Barak, e dopo altri 5 minuti e Caprari a siglare il primo vantaggio per i padroni di casa. Che poi però si fanno autorete con Ilic, che spinge nella porta sbagliata un pallone pericoloso sempre di Pellegrini. Ma alla Roma non basta nemmeno questo: al 63' è Faraoni a siglare il gol che vale 3 punti e tanto ossigeno nei polmoni del club veneto, con un destro da fuori area che si insacca al'incrocio dei pali, dove un paratutto Rui Patricio non può arrivare.

I giallorossi restano così ancorati a 9 punti, momentaneamente sempre al secondo posto in coabitazione con Napoli e Milan, che però hanno una gara in meno. Il Verona invece mette in classifica i primi punti di stagione dopo 3 sconfitte consecutive, e si issa fuori dalla zona retrocessione.

2° TEMPO

90' - Fischio finale al Bentegodi, la Roma perde 3 a 2 dopo il crollo di inizio secondo tempo. Prima sconfitta stagione per Mourinho.

72' - Match point sprecato da Caprari, o meglio sventato da Rui Patricio, che si immola distendendosi sul suo fianco sinistro e mette i calcio d'angolo.

63' - Ancora in vantaggio il Verona: questa volta l'eurogol lo fa Faraoni, che colpisce da fuori area e mette il pallone all'incrocio dei pali. Rui Patricio non può nulla.

🔴| #VeronaRoma 3-2

🕘| 18' st

⚽️| GOL VERONA! FARAONI! Torna in vantaggio la squadra di Tudor con un destro al volo splendido del capitano!#DaiVerona #SerieATIM #PoweredbyETORO pic.twitter.com/pONfv1T02J — Hellas Verona FC (@HellasVeronaFC) September 19, 2021

58' - Terza rete in meno di dieci minuti: è sempre un calciatore del Verona a realizzarla, ma questa volta nella porta sbagliata, perché Ilic imbuca il portiere amico Montipò su un palla messa in mezzo da Lorenzo Pellegrini.

54' - Verona in vantaggio di rimonta con la rete di Gianluca Caprari, che sorprende Rui Patricio con un tiro rasoterra.

52' - Altra grande giocata di Pellegrini, che dopo essere giunto in area di rigore, sterza per portarsi la palla sul destro per mandare a vuoto due avversari. Il suo tiro però è respinto da un altro difensore.

49' - Pareggio dell'Hellas Verona, che manda a segno Antonin Barak. Il ceco è bravo ad arrivare per primo dopo una respinta di Rui Patricio e a spingere in rete.

🔴| #VeronaRoma 1-1

🕘| 4' st

❗| GOL VERONA! BARAK! Discesa di Caprari sulla sinistra, cross deviato e Rui Patricio respinge. Barak è il più lesto di tutti ad avventarsi sul pallone per il pareggio gialloblù#DaiVerona #SerieATIM #PoweredbyETORO pic.twitter.com/lvHZtg7sbT — Hellas Verona FC (@HellasVeronaFC) September 19, 2021

1° TEMPO

Finisce il primo tempo: finora decide lo splendido gol di di tacco di Lorenzo Pellegrini al 36'! 😍



DAJE ROMA!#VeronaRoma 0-1 pic.twitter.com/dmpFt5DLX1 — AS Roma (@OfficialASRoma) September 19, 2021

45' - Fabio Maresca manda le squadre neglio spogliatoi sul punteggio di uno a zero per la Roma.

36' - Incredibile gol di Pellegrini, che dopo un cross di Karsdorp deviato dalla difesa veronese, si ritrova il pallone fra le gambe ed è bravo a coordinarsi per colpirlo di tacco. Nulla può Montipò.

28' - Occasione ghiottissima per l'Hellas Verona, che sfrutta un'uscita difensiva a vuoto di Karsdorp con Lazovic, che però dal limite calcia fuori,

22' - Gran conclusione di Barak da quasi 30 metri, ma Rui Patricio si fa trovare pronto e blocca in presa.

17' - Cristante colpisce la traversa di testa, da calcio di punizione calciato da Lorenzo Pellegrini.

7' - Primo squillo dell'Hellas Verona, che sfiora il vantaggio con il cholito Simeone. Il suo tiro dal limite dell'area però si spegne alle destra dei pali difesi da Rui Patricio.

1' - Fischio d'inizio allo Stadio Marcantonio Bentegodi.

Parte il gioco a Verona.



🟨 DAJE ROMA DAJE! 🟥#VeronaRoma pic.twitter.com/gJo5Ggpisq — AS Roma (@OfficialASRoma) September 19, 2021

Sei su sei. Tre in Europa, tre in Serie A. È lo score della Roma dopo poco meno di un mese di partite ufficiali, un percorso netto che nemmeno nei sogni più arditi di tutti i romanisti e persino del loro condottiero Mourinho era immaginabile. Ok, di grandissimi avversari ancora non se ne son visti: modesto il Trabzonspor, almeno tanto quanto il Cska di Sofia; una Fiorentina ancora in fase di rodaggio sotto la cura Vincenzo Italiano, una Salernitana ancora impreparata alle avversità della serie maggiore ed uno sfortunatissimo e sprecone Sassuolo gli ostacoli non altissimi da scavalcare.

Ma tant'è, e diciamolo pure, l'anno scorso in queste gare non andava tutto così liscio. Ora l'Hellas Verona, un'altra squadra in difficoltà che in settimana ha anche cambiato allenatore esonerando Di Francesco e mettendo la rosa in mano ad Igor Tudor, pronto a rilanciarla lì dove l'aveva portata Juric nelle scorse due stagioni. Il tutto per la quarta giornata di questa Serie A 2021/2022, che nella Capitale sta regalando, al momento, gioie e sensazioni antiche, che non si respiravano almeno dai tempi di Luciano Spalletti. La arbitrerà Fabio Maresca, della sezione di Napoli, allo Stadio Marcantonio Bentegodi, ore 18. Ecco le formazioni ufficiali.

Hellas Verona-Roma, le formazioni ufficiali

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Dawidowicz, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Bessa, Ilic, Barak, Lazovic; Caprari, Simeone. All. Igor Tudor

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Calafiori; Veretout, Cristante; Zaniolo, Pellegrini, Shomurodov; Abraham. All. Josè Mourinho

Dove vederla in tv e streaming

Hellas Verona-Roma è un'esclusiva Dazn, quindi sarà visibile sul sito ufficiale da desktop, oppure sull'app ufficiale da tutti i device mobili (smartphone, tablet, ecc.). In più, su tutte le smart tv è possibile scaricare la medesima applicazione per fruire della partita comodamente dal proprio divano.