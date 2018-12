Furia Preziosi: «Rigore clamoroso su Pandev, arbitro in malafede»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Su un episodio così clamoroso non si poteva non usare la Var. Il sistema è malato e sbagliato». Il giorno dopo Roma-Genoa il presidente del club rossoblu Enrico Preziosi è una furia per il rigore non concesso per il fallo su Pandev: «A me interessa - aggiunge a Radio Anch'io lo sport - che era una partita che potevamo vincere e l'abbiamo persa. L'arbitro si è rifiutato di consultare la Var e mi devono spiegare perché. Si tratta di malafede, mi dispiace ma l'arbitro si è rifiutato di analizzare un episodio evidente». «Mi dispiace se sarò deferito - aggiunge Preziosi - ma lo devo dire: c'è stata malafede da parte dell'arbitro. La Var è un'arma impropria: non è un problema, ma il problema è come la si utilizza. Quando un capitano chiede all'arbitro di verificare lo si deve prendere in considerazione e invece nell'occasione del nostro gol l'arbitro ha aspettato tanto tempo per la Var».