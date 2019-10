La nazionale italiana Under 21 vince 1-0 in trasferta contro l'Armenia in un match del gruppo 1 delle qualificazioni all'Europeo 2021. A decidere il match dell'Academy Stadium di Yerevan la rete di Scamacca al 20' del primo tempo. Nella classifica del girone guida l'Irlanda con 10 punti in 4 gare, davanti agli azzurrini che hanno sette punti con un match disputato in meno.





