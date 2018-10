Le pagelle: Fabian entra e fa la differenza, De Paul non molla mai

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non sembra esente da colpe sulla conclusione di Rog che comunque è molto potente.Si adatta poco alla difesa a tre e viene sostituito prima dell’intervallo.Ci mette il fisico soprattutto su Milik, non è sempre precisoSfiora un clamoroso autogol, non è tranquilloGioca in un ruolo inedito, ha una clamorosa occasione per pareggiare e la fallisceCommette l’errore decisivo in occasione del vantaggio di Fabian RuizFin quando è in campo, prova a mantenere l’ordine in casa Udinese.Gioca a tratti. Gli manca la necessaria continuitàIncide poco sulla fascia sinistraE' l’unico a provare qualcosa. Si sfianca tanto anche col pressingE' in ripresa. E’ il più pericoloso dell’Udinese, ma non trova il gol.E' ingenuo in occasione del rigore trasformato da MertensProva a dare maggiore qualità.Sostituisce Ospina ed è molto attento quando è chiamato in causa.Propositivo sulla fascia destra. Il rigore del 2-0 nasce da una sua intuizioneRimedia un giallo evitabile, poi se la cava con il mestiereE' straripante su Lasagna e non si fa superareE' attento sulla sinistra.Si procura il rigore che poi chiude i conti.E' sempre tra i migliori in medianaSi sposta subito a sinistra e concede poco all’UdineseEsce per infortunio dopo quattro minutiIncide poco. Non sta attraversando un grande momento di formaVa meglio come prima punta. Realizza il raddoppio su rigore e firma l’assist per il 3-0 di Rog.Entra e trova un gol da applausi di destro, lui che è mancino. Comincia a diventare decisivo con le sue giocate.Dà ordine al centrocampoEntra e dopo 40 secondi firma il 3-0 che regala la vittoria al Napoli.