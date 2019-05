Le soddisfazioni al Trastevere arrivano dalle squadre giovanili. La Juniores Nazionale è appradata agli ottavi di finale per la conquista dello scudetto di categoria. La formazione allenata da Mauro Mazza ha superato per 2-0 al Trastevere Stadium, davanti ad un buona cornice di pubblico, il Castiadas. Le reti che hanno bloccato i sardi sono state firmate da Pecci (tapin) e Sannipoli ( punizione) nella ripresa. Il prossimi impegno è fissato per il 31 di questo mese contro un avversario da definire.

«E' stata una una buona gara da parte nostra - ha commentato Mazza - nell'arco dei due confronti abbiamo meritato noi di passare il turno. Adesso tiriamo per un attimo il fiato e ci prepariamo a conoscere chi dobbiamo affrontare».

La squadra tornerà ad allenarsi venerdi.











