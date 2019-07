Il Trastevere Calcio ha confermato per la stagione 2019/20 il centrocampista Daniel Sannipoli e il difensore Danilo Barbarossa, entrambi classe 2000. Sannipoli è un prodotto del vivaio trasteverino, e nell'ultima stagione è stato anche convocato con la Rappresentativa Serie D, con cui ha partecipato alla "Viareggio Cup". Barbarossa disputerà invece il terzo campionato con la squadra del presidente Pier Luigi Betturri, dopo essere arrivato dalla Roma nel Dicembre 2017

. Il Monterosi promuove in prima squadra Mattia De Vittoris. Prima capitano della juniores nazionale, poi la convocazione in Rappresentativa ed ora inserito nella rosa che inizierà la preparazione per il prossimo campionato di serie D. Un anno davvero magico per il difensore classe 2001, cresciuto nelle giovanili della Lazio e Ternana





© RIPRODUZIONE RISERVATA