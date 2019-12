Il Trastevere ha programmato due test amichevoli per la sosta di Natale. La squadra allenata da Fabrizio Perrotti giocherà domenica la prima gara al Trastevere Stadium (calcio inizio ore 15) contro la Flaminia Civita Castellana, squadra di serie D inserita nel girone E. La seconda partita è un allenamento congiunto fissato per lunedi 30 contro il Brescia al centro Mancini, sulla via Pontinia, dove la squadra lombarda ha deciso di andare in ritiro per qualche giorno. In caso di maltempo il test sarà effettuato al Trastevere Stadium. Non è ancora ufficiale in passaggio di De Julis al Foggia. Probabile che invece vada alla Sanremese.







