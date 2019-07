⏰ La partita contro il Trastevere è stata posticipata alle 18:00 #ASRoma pic.twitter.com/Vdms2hjqvU — AS Roma (@OfficialASRoma) July 20, 2019

Ultimo aggiornamento: 11:58

La Roma annuncia con un tweet che la sfida amichevole contro il Trastevere, in programma a Trigoria , è stata posticipata alle ore 18. Possibile oggi l’impiego degli ultimi arrivati Gianluca Mancini e Nicolò Zaniolo, che in questi ultimi due giorni si sono allenaticon il gruppo. A Trigoria possibile la presenza anche di Diawara e Veretout, che hanno appena sostenuto le visite mediche a Villa Stuart prima di spostarsi all’Eur per la firma sui contratti.