Trastevere-Vaticano, allo Stadium vince l'amicizia

Seconda uscita ufficiale della rappresentativa femminile di calcio della Città del Vaticano. Ad ospitarla il Trastevere allo Stadium di via Vitellia. Ha vinto Trastevere rosa per 3-1. «E' stato un'onore per la squadra del Rione aver ricevuto la formazione d'Oltretevere, nella sua prima trasferta al di là delle mure Leonine», ha detto il presidente Pier Luigi Betturri. Al di là del risultato, mons. Marco Gnavi, rappresentante della Comunità di Sant'Egidio, come noto da anni l'Istituzione patrocinante ufficiale della Società amaranto, ha voluto omaggiare il presidente Betturri con una targa di ringraziamento per l'impegno profuso dal Trastevere, in questi anni, nella diffusione, attraverso il calcio, di valori etici e culturali, come il rispetto degli avversari ed il fair play.Lo stesso Betturri ha voluto donare a Danilo Zennato, responsabile della Rappresentativa Vaticana, una targa-ricordo. Presenti molte personalità della politica e del calcio, tra cui Lorenza Bonaccorsi Assessore al Turismo e alle Pari Opportunità della Regione Lazio, il Coordinatore del Dipartimento Interregionale Luigi Barbiero, il Presidente del Coni Regionale Lazio Riccardo Viola. La gara è stata diretta da due calciatori del Trastevere, per una volta nei pnni di arbitri: Paolo Capodaglio e Stefano Tajarol, con quest'ultimo che ha concesso il rigore con cui il Vaticano ha trovato il gol.