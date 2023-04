Spezia-Lazio, probabili formazioni: ok Milinkovic. C'è Immobile (che sfida Nzola)

Archiviati i due giorni di riposo, la Lazio è tornata a fare sul serio a Formello. Per Sarri sarà opportuno dimenticarsi al più presto quanto fatto contro la Juventus, altrimenti la trasferta con lo Spezia sarà ancora più insidiosa di quanto non lo sia già. La squadra di Semplici ha appena fermato una Fiorentina in grande salute e, da quando il nuovo tecnico si è insediato a fine febbraio, ha perso solamente una volta (fuori casa col Sassuolo, 1-0).

Lazio, niente allenamento per Milinkovic e Pedro

Al Picco i liguri hanno battuto anche l’Inter, ecco perché Sarri pretenderà la massima attenzione dai suoi calciatori. Per averli tutti a completa disposizione però il tecnico dovrà ancora attendere. Oggi la Lazio ha ripreso le operazioni con una doppia seduta a sfondo tattico. In mattinata sono stati divisi i reparti come spesso accade, mentre nel pomeriggio il gruppo ha svolto una sessione di prove finalizzate allo studio del prossimo match. Prove che sono state portate completamente a termine da Luis Alberto, assente in mattinata, ma il tecnico non ha potuto contare né su Milinkovic né su Pedro. La speranza è di ritrovarli in gruppo al più presto, magari già da domani pomeriggio, seduta di antivigilia in ottica Spezia.

Spezia-Lazio, probabili formazioni

Spezia (4-3-3): Dragowski; Amian, Ampadu, Nikolaou, Reca; Bourabia, Ekdal, Zurkowski; Gyasi, Nzola, Maldini.. All.: Semplici.

Indisponibili: Agudelo, Moutinho, Caldara, Moutinho, Sala, Kovalenko.

Diffidati: Amian, Holm.

Squalificati: Bastoni.

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri.

Indisponibili: -

Diffidati: Cataldi.

Squalificati: -