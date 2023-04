Lazio, altro esodo biancoceleste contro lo Spezia: al Picco si avvicina il decimo sold out stagionale in trasferta

Si riprende a lavorare a Formello. Dopo l’ennesima vittoria contro una big, la Lazio dovrà resettare le gioia di sabato in breve tempo. Sarri ha già chiesto alla sua squadra di tornare umile in vista di una trasferta difficile come quella di venerdì sera contro lo Spezia. I liguri hanno appena fermato una formazione in grande salute come la Fiorentina e da quando è arrivato Semplici in panchina hanno perso una sola volta in sei partite battendo anche l’Inter al Picco.

Le parole di Sarri sui tifosi

Motivo in più per temere il confronto con i liguri, contro i quali sarà determinante la spinta dei tifosi biancocelesti. Sarri dopo la vittoria di sabato contro la Juventus non ci ha pensato due volte a ringraziarli di nuovo in conferenza: «Quando vedi lo stadio come quello di questa sera la vittoria la puoi dedicare solo a chi ti ha sostenuto quindi la dedico al popolo laziale, ai tifosi che ci hanno sostenuto per 100 minuti». Ennesimo messaggio d’amore del tecnico, omaggiato dai sostenitori con uno striscione: «La lazialità ti invade, Maurizio uno di noi».

Verso il sold out anche il settore ospiti del Picco

Ormai si è creato un filo diretto tra la tifoseria e il tecnico e, anche per questo, in vista della delicata trasferta di venerdì è atteso un nuovo esodo. Già nella serata di ieri erano stati venduti 1077 biglietti sui 1497 disponibili del settore ospiti del Picco. Con altri tre giorni di vendita a disposizione non è difficile ipotizzare un altro sold out che porterebbe il computo a dieci dopo(contro l’Inter, già terminati da tempo). Una mobilitazione ormai diventata prassi e che funziona vista la media di 2 punti (28 in 14 partite). Per la corsasarà opportuno confermare questo ritmo.