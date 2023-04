Serie A: Milan e Inter non sfondano, sorride il Napoli

EMBED





È terminata senza reti la partita di ieri sera tra Milan ed Empoli a San Siro, uno dei tre anticipi della 29^ giornata di Serie A. Sorride il Napoli che riprende la corsa verso lo Scudetto vincendo 2-1 in casa del Lecce. Delusione, invece, per l'Inter, fermata sull'1-1 a Salerno. Oggi il resto del turno, che si gioca come di consueto nel sabato che precede la Pasqua. Sette le partite in programma: Udinese-Monza, Fiorentina-Spezia, Samp-Cremonese, Atalanta-Bologna, Torino-Roma e Verona Sassuolo. Grande attesa per il posticipo delle 20.45 tra Lazio e Juventus allo stadio Olimpico di Roma. (LaPresse)