Spalletti: «Fantastico Dzeko, è un attaccante davvero completo»

«Ho avuto la fortuna di lavorare all'Inter, a Milano ho potuto vivere le emozioni dentro quello stadio che è la Scala del Calcio e uno dei più belli d'Italia». Così Luciano Spalletti nel corso di un'intervista ai canali ufficiali della Lega di Serie A. «Il calcio è il cuore del mondo, batte allo stesso modo ovunque. Chi lo ama, gioca sempre in casa e mai in trasferta. Ho consumato km di strada con il calcio, andando ad acchiappare tutte le sensazioni più belle», aggiunge Spalletti.

Spalletti, parla anche della sua esperienza alla Roma e con Edin Dzeko in particolare: «Ha la completezza delle caratteristiche di un attaccante, quando viene incontro sa tenere palla e spostarla con il primo controllo di palla. Ti attacca la profondità, è bravo a far valere la prestanza fisica, è veloce per l'altezza che ha. È bravo di testa, con i piedi, destro, sinistro, è un calciatore fantastico».

