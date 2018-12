La Roma rischia Barça, Psg o City. Atletico e Liverpool insidie per la Juve

Nonostante la figuraccia di ieri, la Roma è arrivata seconda nel girone della Champions League e, quindi, sarà inclusa nell’urna delle non teste di serie nel sorteggio degli ottavi di finale, in programma lunedì. Al contrario la Juventus sarà una delle teste di serie, visto che ha chiuso il gruppo da capolista. Dunque i giallorossi per forza incontreranno uno dei club della prima fascia. E cioè. Il Borussia Dortmund, il Barcellona, il Paris Saint-Germain, il Porto, il Bayern Monaco oppure il Manchester City. Naturalmente non potranno affrontare il Real Madrid, già sfidato nel girone, e neppure la Juventus, considerando che le squadre di uno stesso Paese possono incontrarsi soltanto a partire dai quarti.

I BIANCONERI

A proposito. I bianconeri di Max Allegri potranno pescare l’Atletico Madrid, il Tottenham, il Liverpool, lo Schalke 04, l’Ajax o il Lione. Di certo non incroceranno la strada né della Roma, né del Manchester United, già compagno di raggruppamento. Il sorteggio, come detto, si terrà lunedì alle ore 12 a Nyon, in Svizzera. Le partite di andata degli ottavi si giocheranno il 12, il 13, il 19 e il 20 febbraio del 2019, mentre le gare di ritorno il 5, il 6, il 12 e il 13 marzo. Da annotare che le teste di serie (come la Juve) giocheranno la prima partita in trasferta. Di riflesso le non teste di serie (tipo la Roma) disputeranno la gara di andata degli ottavi in casa. Infine va ricordato che, a cominciare dagli ottavi di finale, anche in Champions sarà introdotta la Var. La finale del torneo sarà il primo giugno al Wanda Metropolitano di Madrid.

