Sky Sport, estate ricca come non mai. Con la novità della Coppa Davis

Un'estate di sport, per tutti i gusti: Sky Sport ha inaugurato oggi agli Internazionali di Roma una stagione senza precedenti, che verrà trasmessa anche in streaming su NOW. Innanzitutto si parte dall'attuale torneo di tennis capitolino, ma l'offerta della racchetta è amplissima: da Wimbledon, fino alle NITTO ATP Finals di novembre a Torino e la succosa novità della Davis Cup, per la prima volta (e fino al 2024) su Sky. I fan di Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi possono esultare, perché per la prima volta sull'emittente arriveranno i Mondiali di atletica leggera (questo luglio a Eugene). Spazio anche all'acqua clorata, con la prima volta assoluta degli Europei LEN di nuoto, in programma ad agosto a Roma. Gli sport di squadra non mancheranno: per il volley, i Mondiali FIVB maschili e femminili, la FIVB Nations League maschile e femminile, oltre ai Mondiali di beach volley, mentre per il calcio occhio all'Europeo femminile. Capitolo basket anch'esso interessante, con gli Europei FIBA maschili, senza dimenticare l’Open d’Italia di golf.

Tornano le produzioni originali Sky Sport

Tutte queste aggiunte inedite vanno a irrobustire lo scheletro classico di Sky Sport: a partire dal calcio con la Serie A TIM (3 partite per ogni turno), la Serie BKT e la Serie C con playoff e playout, passando per i campionati europei di cui Sky ha i diritti televisivi (Ligue 1 francese, Bundesliga tedesca e Premier League inglese), e le tre competizioni UEFA per club (di cui i tifosi attendono con ansia le tre finali). Per non parlare della straordinaria stagione dei motori (più di 20 campionati di motorsport): Formula Uno, Moto Gp, il Mondiale WRC di rally e la Superbike. Una menzione d'onore anche alle produzioni originali Sky Sport, con Federico Buffa che racconterà Enzo Bearzot a 40 anni dalla vittoria del Mundial '82, Matteo Marani che curerà un nuovo capitolo di “Storie” dal titolo “2003, Giallo Parma”, e Giorgio Porrà con “L’Uomo della Domenica” dedicato a “Gilles Villeneuve – L’aviatore”. Infine c'è “Una Squadra” diretta da Domenico Procacci che celebrerà la storica vittoria della Coppa Davis di tennis nel 1976.