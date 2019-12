Serie B in campo, segui in diretta la penultima giornata

Ultimo aggiornamento: 13:06

Santo Stefano è dedicato alla Serie B con la penultima giornata del girone d'andata. Ad aprire le danze il match tra Cosenza ed Empoli.Perina; Idda, Monaco, Legittimo; Corsi, D'Orazio, Broh, Bruccini; Baez, Riviere, Machach.Brignoli; Pirrello, Romagnoli, Nikolaou, Veseli; Frattesi, Ricci, Fantacci; Bajrami; Mancuso, La Gumina.Alle 15 altre 7 gare con la capolista Benevento che va al Bentegodi per sfidare il Chievo Verona. Big match anche allo Stirpe con il Frosinone che ospita il Crotone mentre Tramezzani cerca i primi punti alla guida del Livorno al Picchi contro il Pescara.A Cremona arriva la Juve Stabia reduce da due vittorie consecutive, il Pordenone invece se la vedrà con la Salernitana all'Arechi. Per il Perugia trasferta siciliana in casa del Trapani. Spazio anche per il derby veneto tra Venezia e Cittadella ma anche per quello ligure tra Virtus Entella e Spezia che alle 21 chiude il turno. In mezzo, alle 18, Ascoli-Pisa.