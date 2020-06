Serie A, ecco le tre ipotesi per finire il campionato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ecco le tre ipotesi stabilite dalla FigcSe il 20 giugno, data fissata per la ripresa, non si potesse giocare per nuovi contagi e non ci fosse modo di ricominciare e finire entro il 20 agosto, il Consiglio Figc definirà l’esito del campionato in base alla classifica con l’algoritmo; non sarà assegnato lo scudetto, sì a retrocessioni e promozioni (3 tra A e B, ultime 4 in C). Se invece il campionato non riparte il 20 ma c’è modo di riavviarlo più tardi, entro il 10 luglio il Consiglio federale deciderà se ci sono le condizioni per proseguire col calendario fino al 20 agosto o in alternativa varare un nuovo format play off-play out.Se il campionato riparte il 20 ma deve essere sospeso o alcune partite sono impossibili da giocare e non c’è possibilità di concludere entro il 20 agosto, sono stabiliti sin da oggi play-off e play-out, con modalità da definire. Anche in questo caso, se al momento della definizione del format si verifica l’impossibilità di chiudere entro il 20 agosto, allora la classifica sarà stilata con l’algoritmo con retrocessioni e senza scudetto, a meno che le partite giocate non rendano matematicamente irraggiungibile la prima. Che a quel punto sarebbe Campione d’Italia.Se il campionato parte il 20 giugno come stabilito ma viene sospeso per via di nuovi contagi e riparte con play off e play out ma viene nuovamente sospeso e non rimane il tempo necessario per chiudere entro il 20 agosto, si ricorre direttamente all’uso dell’algoritmo per stilare la classifica finale. Non sarà assegnato lo scudetto. Saranno individuati i piazzamenti nelle coppa europee. Le retrocessioni dovranno tenere conto anche dei play out- play off già disputati (esempio: per la terza promossa in A è fuori dall’algoritmo chi fosse stato eliminato dal play off di B).