Serie A, una certezza già c'è: il derby di domenica promette spettacolo e gol

In attesa che questa sera anche l’Inter di Conte faccia il suo attesissimo debutto, il campionato è tornato regalandoci almeno due importanti notizie. Quella graditissima relativa al ritorno di Sinisa Mihajlovic sulla panchina del Bologna dopo 40 giorni di cure contro la leucemia. L’altra preoccupante che riguarda la confusione arbitrale sull’utilizzo del Var. Dopo soli 90 minuti, per giunta con il mercato in pieno svolgimento, più che azzardare valutazioni, è meglio affidarsi alle prime sensazioni, che confermano in gran parte quelle della vigilia. Juventus e Napoli, certamente da migliorare e perfezionare, hanno evidenziato la loro superiorità tecnica. L’incognita semmai sono gli eventuali effetti della condizione/assenza di Sarri e il mercato in uscita tutto ancora da decifrare. Il Milan è indietro, con problemi offensivi e di personalità, mentre l’Atalanta ha più qualità di prima. Roma e Lazio partono da posizioni diverse. La squadra di Inzaghi ha molte più certezze con uomini e struttura collaudati, come confermato dalla squillante ed esaltante vittoria di Genova. Quella di Fonseca ha già un’interessante identità offensiva, ma preoccupanti sbandamenti difensivi per evidenti limiti tecnici degli interpreti, non solo dall’atteggiamento tattico. Il derby di domenica promette grande spettacolo e soprattutto tante reti

Ultimo aggiornamento: 13:48

