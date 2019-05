Roma, Zaniolo eletto miglior giovane della Serie A: «Ci toglieremo tante soddisfazioni»

Il messaggio di ringraziamento di Nicolò Zaniolo eletto miglior giovane della @SerieA nella stagione 2018-19 👏👏👏 pic.twitter.com/d4uwEcQyTn — AS Roma (@OfficialASRoma) 20 maggio 2019

Anche se il periodo non gli sta regalando grandi soddisfazioni sul campo,continua a inanellare riconoscimenti per la stagione appena trascorsa alla. Il centrocampista è stato elettoe riceverà il premio della Lega per il campionato appena trascorso in cui ha realizzato 6 gol (tra cui una doppietta in Champions al Porto) e totalizzato 36 presenze:«Vorrei ringraziare la Lega Serie A per il riconoscimento come Miglior Giovane della stagione. So che devo lavorare ancora duramente ed è quello che farò giorno dopo giorno con il solo obiettivo di levarci le soddisfazioni che non siamo riusciti a prenderci in questa stagione», sono le sue parole affidate a un post su Instagram.