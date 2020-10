Roma, Da Fonseca a Kumbulla: «La vittoria del gruppo. Turnover ok»

Kumbulla gioisce, Fonseca si prende la vittoria nonostante il turnover non abbia funzionato. Cristante si gode la fascia. La prima della Roma in Europa è ok. «Esordio incredibile, ho segnato e grazie al mio gol abbiamo vinto: sono più contento della squadra che del gol personale. E’ stata una partita difficile, giocavamo su un campo sintetico, non eravamo abituati. La squadra ha risposto, abbiamo ribaltato il risultato e abbiamo vinto. Il gol? C’è stato un cross, una palla ribattuta dalla loro difesa e poi Mkhitaryan ha messo una palla incredibile, dovevo solo buttarla dentro. Iniziare con una vittoria è diverso, ci dà entusiasmo per le prossime partite. Dedico la vittoria alla squadra»

Fonseca, poi. «Quello che è importante è avere fiducia in tutti i giocatori e io ce l’ho. È stata una partita difficile, lo Young Boys non è una squadra semplice. Su questo campo hanno vinto tutte le ultime 15 partite, la Juventus ha perso qui due anni fa. Abbiamo avuto difficoltà di adattamento a questo campo che è molto veloce. L’importante era vincere e l’abbiamo fatto bene. Era fondamentale vincere ma abbiamo tante partite fino alla fine del girone. Ora dobbiamo pensare al Milan. Abbiamo fatto riposare alcuni giocatori, è stato importante. Così come vincere fuori casa».

Infine, Cristante. «Sensazioni positive, fa piacere essere capitano di una grande squadra come la Roma: sono onorato di questo. Sì, vuol dire che posso giocare in più zone del campo. Faccio quello che mi chiede il mister e cerco di interpretarlo al meglio possibile Era molto importante vincere qui, era importante partire bene vincendo la prima a casa loro su un campo difficile. Siamo partiti bene, dobbiamo continuare su questa strada».

