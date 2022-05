Diretta Roma-Venezia 0-1: altra traversa giallorossa, stavolta centrata da Cristante

La vittoria in campionato alla squadra di Mourinho manca da 4 gare, ma la strada per l’Europa resta aperta, e non solo per la finale di Conference da disputare. Mourinho sceglie la via di un turnover leggero. Al posto di Mancini squalificato c'è Kumbulla, ma la vera notizia è il ritorno dal 1' di Leonardo Spinazzola.Mkhitaryan ancora fuori per infortunio, in mezzo giocano Veretout con Cristante e Carles Perez. Sulla destra Maitland-Niles, davanti Pellegrini e Abrahamm. Il Venezia arriva all'Olimpico sapendo già di essere aritmeticamente in Serie B.

APPROFONDIMENTI L'ENTUSIASMO Video LA VOLATA Una vittoria anche per la differenza reti CALCIO Roma, Mourinho si fa male in allenamento: Kumbulla lo urta e lui... ROMA-LEICESTER, I FESTEGGIAMENTI DEI TIFOSI DOPO LA CONQUISTA DELLA ​FINALE DI CONFERENCE Roma-Leicester 1-0, i festeggiamenti dei tifosi dopo la...

Segui Roma-Venezia in diretta

SECONDO TEMPO

49' Girata di testa di Pellegrini. Fuori. La Roma comunque ha cambiato modulo: 4-2-3-1 per Mourinho che per questo secondo tempo abbandona la difesa a tre.

46' Iniziata la ripresa: fuori Kumbulla, Maitland e Spinazzola, dentro Kardsopr, Zalewski ed El Shaarawy.

PRIMO TEMPO

49' Finisce il primo tempo dopo quattro minuti di recupero. Decide la rete di Okereke arrivata dopo nemmeno un minuto. Ospiti in 10 per il rosso a Kiyine.

44' Pressione Roma, con Carles Perez che ci prova col mancino. Deviato in angolo.

40' Ci prova Abraham, ma il suo destro è murato da Caldara.

34' Dal successivo calcio di punizione ci prova Veretout: conclusione centrale. Maenpaa facile.

32' Venezia in dieci uomini. Kiyine se ne va sotto la doccia per un calcio a Pellegrini beccato dal Var. Partita che adesso cambia in maniera totale. Pellegrini è ancora a terra. Colpito nel basso ventre.

28' Vacca non ce la fa. Dentro Fiordilino per gli ospiti.

26' Secondo cartellino giallo della partita sempre per il Venezia. Se lo becca Vacca che trattiene in maniera evidente Veretout.

25' Roma in pressione. E adesso ci prova anche Spinazzola: solito movimento ad entrare dentro il campo, e destro secco che esce fuori di poco.

24' Occasione per Abraham, che davanti a Maenpaa però non riesce a concludere. Anche se poi le immagini mostrano un anticipo di Caldara all'ultimo istante.

19' Traversa di Pellegrini, che dal limite la pennella. La palla d'abbassa ma non quello che serve per battere Maenpaa.

18' Attacco centrale di Carles Perez, steso al limite dell'area da Kyine, che si beccca pure il giallo.

16' Spunto di Spinazzola a sinistra, che mette in mezzo e trova la sponda di Abraham per Pellegrini. Destro deviato in angolo. Poi si salva il Venezia.

11' Non ci arriva per pochissimo Ampadu, sul secondo palo. La Roma rischia ancora. Dietro qualcosa si deve sistemare per la squadra di Mou.

8' Pellegrini entra in area, fermato a destra dall'intervento col corpo di Ceccaroni.

5' Subito sotto, la Roma, sta accelerando e sta cercando in tutti i modi di riprendere la partita. Ha alzato il baricentro la squadra di Mou.

1' GOL VENEZIA: La sbloccano subito gli ospiti. Pallone a sinistra, palla che passa dai piedi di Aramu che mette in mezzo. Difesa della Roma ferma, Okereke la tocca quel tanto che basta per battere Rui Patricio.

1' Primo pallone per il Venezia. Iniziata la partita.

Tutto pronto all'Olimpico. Squadre in campo. Venezia che gioca sapendo già di essere retrocesso.

Roma-Venezia, formazioni ufficiali

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Kumbulla, Smalling, Ibañez; Maitland-Niles, Veretout, Cristante, Spinazzola, Carles Perez; Lo. Pellegrini, Abraham. Allenatore: Mourinho.

VENEZIA (3-4-3): Maenpaa; Svoboda, Caldara, Ceccaroni; Mateju, Ampadu, Vacca, Haps; Aramu, Henry, Johnsen. Allenatore: Soncin

Arbitro: Sozza

Dove vedere Roma-Venezia in tv e streaming

Fischio di inizio, oggi 14 maggio, fissato per le ore 20:45. E da quel momento Roma-Venezia sarà trasmessa in diretta su DAZN e Sky. Nel primo caso basterà collegarsi all'app della piattaforma sulle smart tv di ultima generazione oppure in streaming sullo smartphone. Per chi ha vecchie tv, si potranno usare dispositivi come Amazon Fire Stick Tv o Google Chromecast. Per chi invece fosse abbonato a Sky, la piattaforma satellitare trasmetterà il match sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport Calcio e sul numero 251 del satellite. Infine, Roma-Venezia sarà trasmessa in diretta testuale sul ilmessaggero.it