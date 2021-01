Roma, gli ultras a Trigoria per incoraggiare la squadra: cori e fumogeni in attesa del derby

Circa 300 tifosi si sono radunati all’esterno del centro tecnico Fulvio Bernardini di Trigoria dove la Roma è in attesa del trasferimento allo stadio Olimpico per il derby che si disputerà stasera alle 20.45. Gli ultras hanno chiesto l’autorizzazione a incoraggiare la squadra entrando sugli spalti del campo Agostino Di Bartolomei, ma non è stato possibile per via delle norme anti-Covid.

I tifosi, dunque, sono fermi su piazzale Dino Viola con sciarpe e bandiere a intonare cori per caricare i calciatori, sono stati accesi anche dei fumogeni. A controllare le forze dell’ordine in borghese, due blindati della polizia e un elicottero che sta sorvolando la zona. Sono gli stessi capi ultras a chiedere a tutti i presenti di indossare le mascherine e di rispettare il distanziamento. Il pullman partirà alle 18.45 da Trigoria per raggiungere lo stadio Olimpico in 20/30 minuti.

