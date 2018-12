Roma, Schick: ultima chance per il grande assente

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ultima chiamata. Non solo per Di Francesco. Schick è al bivio. Con il prossimo rientro di Dzeko, l’attaccante ceco ha la gara con il Genoa per battere un colpo. Anche l’alibi della scarsa continuità ormai è venuto meno. Con il ko del bosniaco, Patrick è sceso in campo dal primo minuto per 6 gare consecutive (4 di campionato e 2 di Champions). Domani, a meno di sorprese, sarà la settima. I numeri, che poi non sono altro che lo specchio delle prestazioni, sono inquietanti. Considerando esclusivamente il campionato, l’ex Sampdoria ha disputato 9 gare. In quasi 600 minuti ha segnato un gol (proprio contro i doriani) ma il dato che lascia perplessi, paradossalmente, è un altro. Si tratta dei tiri in porta. Appena 11. Sì, avete letto bene. Non si tratta di un refuso: 11. Tradotto: 1,2 a gara. Tutti effettuati dentro l’area di rigore, nessuno da fuori. Sette nello specchio della porta avversaria, due al lato e uno respinto. E in più: zero assist, 20 palle perse, “soltanto” 9 falli subiti, 2 dribbling riusciti, altrettanti falliti. Più che la fotografia di un attaccante in crisi è quella di un ragazzo assente. Poco partecipe al gioco sia in fase conclusiva che di costruzione. Per intenderci: Zaniolo, che non fa il centravanti di mestiere, in appena 274 minuti e 6 apparizioni, ha tirato più di lui (14 tiri) ed effettuato il doppio dei dribbling (4).DE ROSSI IN GRUPPOUn’involuzione che ormai è deflagrata in caso. Il Genoa rappresenta una sorta di sliding-door anche se ormai l’ipotesi-prestito a gennaio appare scontata. Dal campo: ieri De Rossi s’è unito al gruppo partecipando per intero alla seduta. In un momento di estrema difficoltà, anche a livello di riferimenti nello spogliatoio, Di Francesco sta pensando se convocarlo o meno. È chiaro che dopo uno stop di 48 giorni e con appena due allenamenti con i compagni, la presenza del calciatore sarebbe più simbolica che altro. Daniele però ha già dato la sua disponibilità. I due ne parleranno oggi al termine della seduta e verrà presa una decisione.