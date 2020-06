Dopo la relazione pubblicata nella notte e rivola agli azionisti in cui si certifica un risultato economico in negativo di 126,4 milioni, appare chiaro che la priorità della Roma è quella di fare cassa. Il modo più veloce è cedere calciatori ritenuti “zavorre” da dirigenza e tecnico per guadagnare dal cartellino e alleggerire il monte ingaggi. Nel primo caso il nome caldo è quello di Patri Schick, ormai in prestito da un anno al Lipsia che ha la possibilità di riscattarlo a 29 milioni. Se così fosse il ceco sarebbe entusiasta: «Mi piacerebbe rimanere a Lipsia. La squadra, il modo in cui giochiamo, l’allenatore e la città sono perfetti per me e mi sono adattato benissimo», ha detto in un’intervista a Sport Buzzer. Le due società stanno lavorando per trovare un accordo anche se i tedeschi non hanno intenzione di sborsare 29 milioni per il calciatore, la Roma, dunque, ha scontato il prezzo del cartellino arrivando a 24 milioni, ma pagabili in un’unica soluzione. Troppi per il club allenato da Nagelsmann che sarebbe disposto a spendere una cifra di poco superiore ai 20, questo significherebbe una bassa plusvalenza dato che il calciatore è iscritto a bilancio a 19,7 milioni. Differente il discorso di Javier Pastore che alla Roma guadagna 4,5 milioni di euro, ma in due stagioni ha totalizzato appena 30 presenze. Un costo eccessivo per una scarsa resa, visti però i suoi problemi fisici e l’età (30 anni) risulta complicato piazzarlo sul mercato europeo. Ecco perché Petrachi sta sondando oltreoceano: in Major League sarebbero interessate Seattle Sounders e i Los Angeles Galaxy. Il Flaco è arrivato a Roma nell’estate del 2018 ed è stato pagato 24,7 milioni di euro firmando un contratto fino al 2023, sarà difficile assestare una grande plusvalenza ma scrollarsi di dosso un ingaggio così alto potrebbe di certo aiutare le finanze della Roma.

Ultimo aggiornamento: 16:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA