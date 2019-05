Roma-Parma, stadio Olimpico sold out per l'addio a Daniele De Rossi

Ultimo aggiornamento: 15:29

Stadio Olimpico sold out per Roma-Parma (domenica ore 20.30) ultimo match di campionato e ultima partita da calciatore della Roma di. Da martedì scorso, giorno dell’annuncio da parte del club, è partita una vera e proprio caccia al biglietto che è terminata oggi:ai quali vanno aggiungi, per un totale dipronte a salutare il capitano della Roma. In questa occassione verrà presentata anche la nuova maglia giallorossa che sarà utilizzata nella prossima stagione. La decisione didi rinnovargli il contratto ha preso di sorpresa i tifosi dellache in questa settimana, oltre a protestare sui social network, hanno organizzato una manifestazione sotto la sede amministrativa della società all’Eur. Durante il match con il, invece, numerosi striscioni indirizzati al presidente sono stati esposti dagli ultras presenti in trasferta.