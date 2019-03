L’infortunio di Alessandro Florenzi è più grave del previsto: il terzino, rientrato ieri a Trigoria dal ritiro con la Nazionale, si è sottoposto a risonanza magnetica per un forte dolore al polpaccio. La diagnosi è di una lesione al soleo sinistro, dovrà fermarsi per 15/20 giorni. Oltre a saltare la gara contro il Napoli, Florenzi resterà a riposo anche per le partite con Fiorentina e Sampdoria, rientro previsto per la gara con l’Udinese del 13 aprile. Si tratta dell’infortunio muscolare numero 40 in casa Roma, restano in infermeria anche Manolas, De Rossi, Pellegrini, Under (in via di recupero), Kolarov e Pastore. Tutti cercheranno di rientrato per sfida contro la squadra di Ancelotti. Ultimo aggiornamento: 12:56





© RIPRODUZIONE RISERVATA