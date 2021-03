Roma, Kumbulla rientra in Italia: «Non so ancora cosa mi sono fatto». Domani la risonanza magnetica

In serata il difensore della Roma Marash Kumbulla è rientrato nella Capitale con un volo proveniente da Tirana e atterrato all’aeroporto di Fiumicino intorno alle 20. Il centrale si trovava in ritiro con la nazionale albanese e al termine della partita contro Andorra ha sentito un forte dolore al menisco del ginocchio destro. Il tecnico Reja in accordo con lo staff medico ha deciso di rispedirlo in Italia per farlo sottoporre a controlli strumentali: «Non so ancora cosa mi sono fatto, ma non sono preoccupato. È successo nel secondo tempo, ho sentito qualcosa ma ero caldo e sono riuscito a finire la partita. Poi negli spogliatoi l’ho sentito», ha detto ai cronisti che lo attendevano allo scalo romano. Domani alla clinica Villa Stuart sarà effettuata la risonanza magnetica per diagnosticare l’infortunio e i relativi giorni di stop. Impossibile vederlo in campo contro il Sassuolo alla ripresa del campionato, possibile, invece, il rientro di Smalling.

