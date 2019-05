Roma, Kolarov fa pace con la Curva grazie alla fedeltà a De Rossi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pace fatta trae la Curva Sud presente a Sassuolo. Dopo 90 minuti giocati con il coltello tra i denti al Mapei Stadium, Aleksandar è andato a salutare i tifosi giallorossi che lo hanno accolto sotto il settore con un applauso grazie alle dichirazioni rilasciate in settimana su De Rossi: «Credo che tra 3 o 4 mesi, tempo che inizierà la prossima stagione, tutti si renderanno conto di chi è e chi è stato. Lui è mio fratello». Dopo gli insulti per una risposta poco educata data dopo il 7-1 con la, gli ultras lo hanno perdonato capendo il momento e il personaggio che non si è mai tirato indietro per la Roma, proprio come il Capitano tanto amato dalla tifoseria. Anche questa sera ha provato a regalare il vantaggio alla squadra dicon un sinistro dal vertice dell’area. Poco fortunato in quell’occasione, ma è riuscito quasi sempre ad arginare gli attacchi. Impossibile sapere cosa accadrà nella prossima stagione con la rivoluzione voluta da, il presidente lo ha sempre difeso: «Ne vorrei 22 come lui, è uno di quei giocatori che vuoi assolutamente nella tua squadra» disse James quando era al centro delle polemiche. Dovrebbe essere confermato nonostante l’età (33 anni), ma la fascia sinistra necessità di un innesto che possa permettergli di rifiatare.