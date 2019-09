Roma, Kalinic è sbarcato a Fiumicino: in mattinata visite mediche e firma

Nikola Kalinic torna in Italia dopo le esperienza alla Fiorentina e al Milan. L’attaccante dell’Atletico Madrid è stato acquistato in prestito dalla Roma (operazione da 9 milioni) per sostituire Patrik Schick promesso al Lipsia (prestito con diritto di riscatto a 28 milioni). Kalinic è sbarcato questa sera alle 23.45 all’aeroporto di Fiumicino con un volo proveniente da Madrid accolto da alcuni tifosi e dai cronisti. Domani mattina svolgerà le visite mediche e firmerà il contratto con i giallorossi.



Ultimo aggiornamento: 00:50

