Roma-Juventus, Allegri non si fida di Mou: «Nei momenti delicati sa preparare al meglio la partita»

Allegri salta la Roma per squalifica, tradito dal nervosismo nel finale della sfida contro il Napoli, e alla vigilia dello scontro diretto dell’Olimpico mette a fuoco gli obiettivi stagionali ridimensionando tiro e aspettative rispetto inizio stagione. «Entrare nelle prime 4 è il nostro obiettivo del campionato. A parte l’Inter, nettamente più forte, noi siamo un pochino indietro insieme ad altre, vediamo dopo questi scontri diretti a che punto saremo. Io venuto qui sapendo che bisognava cambiare la squadra, e poi tornare a competere per Lo scudetto nel giro di 1-2 anni. Lo sapevo e non ne sono spaventato, vogliamo tutti vincere ma in alcuni momenti bisogna costruire per poi ritrovarsi a lottare ai vertici nel giro di qualche anno. La squalifica? Ci stava, sono cose che capitano non c’è bisogno di commentare o dire altro».

ATTENTI A MOU Sarà una gara difficile, la Roma ha ottime individualità. Mourinho nei momenti delicati sa preparare al meglio la partita dal punto di vista tecnico e agonistico, per noi è un altro scontro diretto, dopo il Napoli.

DYBALA E CHIESA Dybala? Valuterò lui e Chiesa in allenamento, ci saranno dei cambi, Bernardeschi ha giocato tante partite ultimamente, fuori sicuro Alex Sandro, ma tornano Pellegrini, Kaio Jorge e Chiellini.

NAPOLI Tutti ci aspettavamo di poter battere Napoli ma almeno abbiamo mantenuto inalterato il distacco. Bisogna migliorare nella qualità dei passaggi. Abbiamo subito gol in modo sciocco, dovevamo sfruttare meglio le occasioni in attacco, con più lucidità.