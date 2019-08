Roma-Genoa, le pagelle: Pellegrini piede magico, Jesus un diastro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PAU LOPEZ 6Non deve fare grandi parate (tranne una nel finale e a gioco fermo) e incassa tre gol, se non si cambia registro sarà così per tutta la stagione. Il rigore di Criscito è quasi parato, la disinvoltura nel gioco con i piedi è evidente.FLORENZI 6Gasato dall’accoglienza amorosa dei tifosi, cerca subito la porta con un paio di tiracci. Difende discretamente anche con un bel paio di diagonali, accompagna spesso l’azione offensiva. Positivo.FAZIO 4Una delle belle statuine sul gol di Pinamonti, che ha pure il tempo di sbagliare il primo controllo. Pure sull’azione del rigore appare impacciato.JUAN JESUS 4Prego, si accomodi, fa a Romero, che non si defila e sfodera un comodo assist per il pari genoano. Non parliamo poi dell’intervento scellerato (da rigore) su Pinamonti e la successiva ammonizione, che lo condiziona ancora di più. Fonseca è costretto a farlo uscire- Urge difensore. Lo sanno anche i muri.KOLAROV 6,5Buona gamba quando deve attaccare, se puntato va in bambola. Spettacolare quando calcia le punizioni. Continua a segnare e ad essere insostituibile.PELLEGRINI 6Palle magiche per Under e per Dzeko e pensi sia il segno dell’ispirazione. Poi frena, perde il dono della sintesi ma non il carattere: appassionata la lite con Kolarov, perché voleva tirare lui un calcio di punizione. Studia da leader.CRISTANTE 6Dà sostanza e tenta qualche imbucata. Non benissimo ma nemmeno male. Va in difficoltà sulle ripartenze.UNDER 7Alla prima palla sui piedi, punta gli avversari e li fa secchi, così come il povero portiere del Genoa. Che rischia di trafiggere ancora tre minuti dopo. Bravo anche come ragazzo-assist. Prima parte di serata molto piena, poi va pian piano dileguandosi.ZANIOLO 6Tanta buona volontà e qualche spunto di livello. Fatica a sentirsi “seconda punta”, la sua missione stagionale. Combattivo.KLUIVERT 5,5Il vantaggio di Under nasce da una sua giocata. Resta molto attivo sulla sinistra, anche in fase difensiva. Nella ripresa non la struscia mai.DZEKO 7Si agita molto là davanti, è il punto di riferimento di tutti e il regista offensivo. Fa e sbaglia. Poi, eccolo: un gol strepitoso, alla van Basten. Punto, e a capo. Lui c’era e c’è ancora. Per fortuna.MANCINI 5Fa in tempo e perdersi Kouame (con la compartecipazione di Florenzi, che non allunga la diagolane) nell’azione del pareggio.PASTORE NGZAPPACOSTA NGFONSECA 6Squadra brillante quando attacca, ma la fase difensiva va rivista e obbligatoriamente corretta. E non solo per la qualità (o non qualità) dei difensori. La fase di rodaggio è appena cominciata, ci vuole tempo.CALVARESE 6Il rigore (fallo di Juan Jesus) c’è e lo dà. Il resto è normalità.