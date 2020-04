Roma, Fonseca: «Sono orgoglioso del mio club. Supporta i più fragili e chi è in difficoltà»

Ultimo aggiornamento: 23:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Cara Roma, sono orgoglioso di te». Il tecnico della Roma Paulo Fonseca affida a Instagram i suoi ringraziamento al club giallorosso in prima linea con iniziative di beneficenza contro l’emergenza Coronavirus: «Sapevo che sarei venuto a lavorare in una grande squadra e in una grande città. Vivere questo momento difficile insieme a voi mi fa davvero capire la grandezza e dignità con la quale i romani e gli italiani stanno affrontando tutto questo. E i gesti fatti dal mio club per supportare le persone più fragili e in difficoltà mi riempiono di orgoglio di fare parte di questo progetto». Da quando l’Italia è in stato di emergenza per il Covid-19, la societá di Jim Pallotta ha raccolto oltre 500mila euro da donare a diverse strutture ospedaliere romane e consegnato pacchi con beni di prima necessità a tutti gli abbonati over 75. Sono solo due delle decine di iniziative messe in atto dai giallorossi attraverso la fondazione Roma Cares e che proseguiranno nelle prossime settimane.