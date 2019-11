Roma, Fonseca e Fienga in Vaticano da Papa Francesco per la giornata Mondiale dei Poveri

Questa mattina l’allenatore della Roma Paulo Fonseca e l’amministratore delegato Guido Fienga hanno raggiunto il Vaticano per partecipare alla terza giornata Mondiale dei Poveri cominciata lo scorso 10 novembre e conclusa proprio oggi. L’associazione Roma Cares ha aderito all’iniziativa e ha garantito un pasto a 1500 bisognosi in Aula Paolo VI oltre a offrire il servizio di podologia presso Presidio Sanitario Solidale in Piazza San Pietro. Il tutto a titolo completamente gratuito grazie alla partecipazione di decine di medici proveniente dagli ospedali della Capitale.





© RIPRODUZIONE RISERVATA