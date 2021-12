Roma, Friedkin cancella la festa di Natale della società: vietate distrazioni, c'è l'Atalanta

Dan Friedkin mette in stand-by la consueta festa di Natale della società. Un evento che si sarebbe dovuto svolgere oggi presso il centro sportivo di Trigoria, ma che è stato cancellato. Nella migliore delle ipotesi sarà rimandato alla settimana prossima, ad oggi, però, la proprietà ha voluto che squadra e tecnico si concentrassero sulla gara contro l’Atalanta di sabato pomeriggio (ore 15, Gewiss Stadium). Un evento a cui avrebbero partecipato circa 400 persone tra calciatori, staff e dipendenti, una festa in stile americano simile a "Stronger Together" andata in scena lo scorso 28 ottobre per ringraziare il personale giallorosso per l'aiuto che ha dato alla società dal momento del suo insediamento nella Capitale. E a proposito di eventi, tutti i calciatori non potranno partecipare a quelli organizzati dalla fondazione Roma Cares. Il motivo? L’aumento di contagi da Covid-19, Mourinho ha chiesto massima attenzione a giocatori e società, perché ogni perdita potrebbe risultare determinante per la scalata al quarto posto.