Coronavirus, Cetin: «Nessuno di noi ha fatto il test. Ripresa? Sicurezza al primo posto»

quando la scorsa estate ha acquistatoaveva visto in lui un ottimo prospetto per il futuro. Poi, il difensore con il duro allenamento è riuscito a ritagliarsi un piccolo spazio in rosa strappando 5 presenze di cui due 90 minuti. Tanto è bastato aper convincerlo lo scorso gennaio a levarlo dal mercato, opponendosi pubblicamente al trasferimento all'. Oggi il turco è costretto a casa come tutti i suoi compagni e trascorre il periodo di isolamento restando in forma in vista della ripresa: «Devo dire che il Club ci sta dando molto sostegno, organizzando consegne in casa per tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Ci hanno fatto arrivare il materiale sportivo utile all’allenamento, compresa una cyclette. Inoltre, siamo costantemente in contatto con lo staff e i dirigenti con cui facciamo spesso videochiamate. Per quanto riguarda il test, noi non lo abbiamo fatto, anche perché in assenza di sintomi non c’è ragione di farlo. Nessun compagno né altre persone di mia conoscenza sono positive al Coronavirus», ha detto a yeniakit.com.LEGGI ANCHE--> Dybala: «Col coronavirus stavo male e avevo paura» Una situazione quella dell’emergenza sanitaria che non ha precedenti e ha messo in difficoltà il sistema calcio: «La sicurezza dei tifosi e delle squadre deve essere messa al primo posto. Ci sono dirigenti che sono incaricati di prendere queste decisioni e se sono giunti a questa conclusione significa che bisognava agire in questo modo. La salute viene al primo posto, ma detto ciò mi auguro che usciamo presto da questa situazione e torniamo alla vita di tutti giorni».