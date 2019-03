Roma, sono 11 i calciatori convocati in Nazionale. Kolarov e Manolas rientreranno a Trigoria

Sciogliete le righe in casa Roma dopo la sconfitta per 2 a 1 contro la Spal. Saranno in 11 a lasciare Trigoria per raggiungere le rispettive nazionali, ecco la lista: El Shaarawy, Florenzi, Cristante, Zaniolo, Olsen, Dzeko, Schick, Manolas, Kolarov, Kluivert (u21), Riccardi (u19). Per quanto riguarda gli infortunati Manolas e Kolarov si sottoporanno alla visita dei medici della nazionale (che hanno ricevuto già un report approfondito dalla Roma) e con ogni probabilità rientreranno nella Capitale. La ripresa degli allenamenti a Trigoria è fissata per mercoledì prossimo, mentre gli infortunati cominceranno lunedì.





