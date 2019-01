Rocca Priora, De Bernardo: «Una vittoria che regala tanta autostima»

Quattro trionfi di fila con la porta del Rocca Priora che resta immacolata. Nulla è lasciato al caso da quando Giuseppe De Bernardoè diventato il numero uno della compagine castellana. Domenica scorsa, il portiere arrivato un mese fa dal Crystal Pioda ha "sbarrato" la strada alla Dinamo Labico parando un calcio di rigore e mantenendo così il vantaggio maturato grazie al gol del solito Halauca. «L’ultima non è stata per nulla una partita semplice – commenta l’esperto estremo difensore – La Dinamo si è dimostrata una squadra molto valida e abile sul suo terreno di gioco in terra. Nei primi minuti ho dovuto fare un intervento difficile, poi dopo la rete di Halauca c’è stato il calcio di rigore. Nel secondo tempo la gara è rimasta aperta: noi non abbiamo sfruttato un paio di contropiedi, mentre successivamente ho compiuto un’altra parata non semplice. Comunque il successo di Labico è stato significativo, vincere su quei campi e in quel modo può regalare tanta autostima oltre che tre punti fondamentali».

