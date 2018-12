La Tivoli rilancia. Il grande colpo dell’ultima ora, riferiscono fonti vicino alla Tivoli, porta il nome di Simone Piva. Un arrivo di spessore quello del difensore, classe 1984, con un importante passato tra i professionisti. Piva, in carriera ha indossato le maglie di tanti prestigiosi club: dagli esordi nella Roma, passando per Ternana, Giulianova e Salernitana. Quello di Piva a Tivoli é l’ultimo di una serie di innesti, dopo gli arrivi di Mancini, Teti, Morici e Salvati, che probabilmente vanno intesi come un chiaro segnale di rilancio da parte del club. L’obiettivo é quello di potersi scrollare di dosso le scorie causate dai risultati non in linea con le aspettative della dirigenza e della piazza. Così come di recuperare il ritardo accumulato in campionato, che vede la Tivoli a 8 lunghezze dal vertice del girone B occupato al momento da Palestrina e Cantalice. © RIPRODUZIONE RISERVATA