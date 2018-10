Le pagelle: Koulibaly è super, Fabian decisivo a centrocampo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Beffato da Insigne e Mertens, ci mette una pezza proprio sul belga sull'1-2.Propizia l'autogol di Mario Rui e poco altro.Dovrebbe essere il punto di riferimento della difesa, ci riesce poco.L'anello debole del pacchetto arretrato: commette qualche errore di troppo.Primo tempo giocato a ritmi blandi, Tuchel lo sostituisce.Si ritrova a essere l'unico del Psg a far filtro, se la cava in qualche modo.Non riesce a velocizzare il gioco come vorrebbe l'allenatore, esce dal campo per Draxler.Parte bene, poi sparisce, quindi riappare di colpo. Sempre pungente.Prestazione tutto sommato poco convincente, illuminata dalla prodezza al minuto 93.Stretto nella morsa di Allan, fa fatica finanche a far partire l'azione. Pericoloso solo da fermo.Un fantasma. Tanti errori, troppi per un campione come lui, forse emozionato.Entra a inizio ripresa e dà equilibrio all'assetto del Paris Saint-Germain.Un quarto d'ora in campo per l'assalto finale.La mossa della disperazione di Tuchel, non combina granché.Tante parate splendida, ma pesa l'incertezza sul tiro di Di Maria che vale il pareggio.Schierato sulla destra, non lascia passare nessuno.Una diga, con le buone e anche con le cattive, di piede e di testa.Mbappé gli sfugge via una sola volta, in avvio, poi prende le misure e lo limita alla grande.Sfortunato nell'azione dell'autogol, per il resto denota buona personalità.Grande prova tattica anche in fase di ripiegamento. Un assist per Insigne e sfiora pure il gol.Sotto gli occhi di Tite, sfodera la solita prestazione di grande sostanza nella zona che conta di più.Distribuisce palloni con raziocinio fino alla fine e si sacrifica anche nei raddoppi su Neymar.Il migliore in campo. Dribbla, tira, offre assist: un potenziale top player.Una traversa gli nega il gol nel primo tempo, si rifà nel secondo. Generoso.Limitato da guai fisici, trova comunque un gran gol. Costretto a uscire a inizio ripresa.Entra maluccio in partita, poi cresce col passare dei minuti.In campo per pochi minuti, riesce a sfiorare anche la rete di testa.Prende il posto di Callejon quando c'è da far mucchio nel recupero.