Roma, Manolas: «E' una vergogna, c'è il Var e non è andato a vederlo»

«Abbiamo fatto una buona gara che ci lascia con l'amaro in bocca. Potevamo fare in 2-3 occasioni il 2-2, ma poi fischiano il rigore e non danno a noi un rigore netto. È una vergogna che l'arbitro non sia andato a vederlo». Sono le parole dure di Kostas Manolas a Sky dopo la sconfitta con il porto e l'eliminazione della Roma dalla Champions. «Che spiegazioni ha dato l'arbitro? Hanno detto che l'hanno visto e non c'era niente. È netto, non capisco perché proprio a noi succedono queste cose». Anche l'anno scorso contro il Liverpool è successo qualcosa di simile. «Anche l'anno scorso non ci hanno dato due rigori poi gli arbitri ci hanno chiesto scusa, ma ora c'è il Var, non esistono le scuse. L'arbitro deve andare a rivederlo, è evidente». Ultimo aggiornamento: 00:33





© RIPRODUZIONE RISERVATA