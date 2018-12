© RIPRODUZIONE RISERVATA

Era il giocatore più atteso. E lui ha risposto sul campo con una prestazione individuale maiuscola, condita da un gol, un assist e numerose giocate degne di un autentico bomber di razza. Si tratta di Victor Gomez, il quale ha debuttato nel migliore dei modi con la maglia del Pomezia Calcio, si è caricato la sua nuova squadra sulle spalle, a seguito della squalifica di Laghigna, e l’ha trascinata verso un’agevole vittoria nella gara casalinga contro il Colleferro (3-0).L’ex attaccante del Morolo ha sbloccato il punteggio, in chiusura di primo tempo, con un preciso colpo di testa sugli sviluppi di un cross di capitan Gamboni, poi ha consentito all’ottimo Ruggiero (classe 2001) di realizzare, a metà ripresa, la rete della sicurezza. «Sono contento di aver cominciato con il piede giusto l’avventura con il Pomezia Calcio - dichiara Victor Gomez - . Colgo l’occasione per ringraziare i miei nuovi compagni, i quali mi hanno accolto nel migliore dei modi nel gruppo facendomi sentire subito uno di loro».L’ultimo arrivato alla corte di Gagliarducci poi si è soffermato sulla netta vittoria con il Colleferro: «Siamo scesi in campo con la massima determinazione. Dopo aver sfiorato in un paio di circostanze la marcatura, siamo riusciti a sbloccare, con pieno merito, il risultato a ridosso dell’intervallo. Galvanizzati nel morale, abbiamo continuato a spingerci con regolarità in avanti anche nella ripresa e abbiamo chiuso definitivamente i conti grazie alle reti di Renelli e Ruggiero».Il Pomezia Calcio, in virtù di tale risultato, ha agganciato al secondo posto il Sora, costretto alla spartizione della posta casalinga dall’Insieme Ausonia, e ha assottigliato a una sola lunghezza il gap dalla capolista Pro Calcio Tor Sapienza, bloccata a sua volta sul punteggio ad occhiali dalla Nuova Itri. «E’ stato un turno nettamente favorevole a noi, siamo riusciti a guadagnare punti preziosi nei confronti di tutte le nostre dirette antagoniste alla vittoria del campionato - conclude Gomez - . Adesso dobbiamo assolutamente fare bottino pieno anche domenica prossima nella tana del fanalino di coda Pro Calcio Roma per proseguire la striscia vincente, chiudere in bellezza il 2018 e arrivare con il morale alto alla pausa prevista dal calendario per le festività natalizie».