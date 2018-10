Roma: Pellegrini sforna magie, Under fa cose turche

Dzeko straripante, Pellegrini bello in tutto. under, wow.



OLSEN NG

Un controllo sbagliato in area, il cuore finisce in gola, poi con la punta del piede riesce a evitare il danno. Si concede un’unica distrazione, insomma, nella serata in cui gli arriva mezzo tiro pericoloso.

FLORENZI 6

Il Plzen, specie nel primo tempo, si presenta spesso e volentieri da quella parte, qualche buco lo lascia alle spalle e qualche cross lo concede. Va però in crescendo. Ha anche l’occasione per il tris, meravigliosamente servito da Pellegrini, ma sbaglia.

FAZIO 7

Ha una serata discretamente impegnativa con Krmencik, che non è van Basten ma sgomita, morde e graffia e qualche apprensione la crea al comandante e al “sottoposto” Jesus. Ha pure forza e mestiere per andare a cercar gloria in area avversaria. Deciso.

JESUS 6

Fa bene la guardia e non si scompone quasi mai, tranne quando concede un colpo di testa a Krmencik. E’ tutto sommato buona la missione da vice Manolas.

KOLAROV 6,5

Palla al fratello Edin dopo un soffio di partita. Assist e gestione delle forze. E del dito rotto.

CRISTANTE 6,5

Non solo corsa, ma anche qualità nella gestione del pallone e nelle verticalizzazioni. Una prestazione senza particolati guizzi ma con molta sostanza e applicazione seria nel “nuovo” ruolo da mediano.

NZONZI 6,5

Sì, ne recupera tanti di palloni, ma sono molti pure quelli che perde. O viceversa: recupera subito quelli che gli sono scappati. Ottimo senso della posizione, utile a fare schermo alla difesa. Una partita lucida.

UNDER 7,5

Scatti, botte, rotolamenti, tiri dalla distanza, assist, cross di destro e di sinistro, traverse, e pure un gol. Partita completa di tutto. O quasi: non dà una grossa mano a Florenzi, ma vabbè, perdonatelo.

LO. PELLEGRINI 8

Bravo nel gioco alle spalle della punta, abilissimo nella verticalizzazione (splendida quella per Florenzi) e utile anche in qualche contenimento. Sa essere incursore e uomo assist, vedi quello sulla corsa di Under per il tris. Ha trovato la sua dimensione e finalmente la maglia della Roma non pesa più. E lui sembra un altro rispetto al pesciolino rosso di qualche settimana fa. Complimenti.

KLUIVERT 6,5

Un paio di spunti ad alta velocità, poi l’assist per Dzeko (che fallisce il suo tris). Qualche leziosismo è figlio della gioventù e della immensa fiducia in se stesso, il gol che segna è un preludio: il più giovane giallorosso a segnare un gol in Champions.

DZEKO 9

Un diagonale e una bomba da dentro l’area di rigore un colpo di testa quasi sul gong. Torna a fare centro con una tripletta e ritorna pure il sorriso, come se per lui fossero tornate le notti magiche di Champions all’Olimpico. Come se il tempo si fosse fermato a quella notte col Barcellona. E’ tornato al gol, conta questo.

SCHICK NG

Fa in tempo a provare a regalare un assist a Dzeko. Nel finale si becca un’ammonizione fessa.

LU.PELLEGRINI NG

Che caratterino, un vero cattivissimo. Entra senza paura di niente. Bello uno stop al volo in corsa.

ZANIOLO

Nulla da segnalare, se non un piede sinistro molto educato. Ma non lo scopriamo noi.

DI FRANCESCO 7,5

La squadra è migliorata in tutto. E gioca bene, con una logica. Al di là dei quattro gol. E dei moduli.

Ultimo aggiornamento: 07:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA