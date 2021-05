2 Maggio 2021

di Alessandro Angeloni

Pagelle Sampdoria-Roma

AUDERO 7

Due belle parate, tiene la Samp a distanza dalla Roma.

BERESZYNSKI 6

Scende bene, non trova grande opposizione

TONELLI 6,5

Un leone, su ogni palla.

COLLEY 6

Doppio centravanti, ma lui regge bene

AUGELLO 6

Schizza via, specie nel primo tempo. Molto basso nella ripresa.

DAMSGAARD 6

Onesta prestazione, non fatica.

36’ ST CANDREVA NG

THORSBY 6,5

Si mangia i colleghi avversari

SILVA 6,5

Il gol della fine, della Roma. Ma rischia di riportarla in partia con un fallo di mano.

40’ ST EKDAL NG

JANKTO 7

VERRE 7

La gran palla per Jankoto vale mezzo biglietto (in un periodo di normalità)

28’ ST RAMIREZ NG

GABBIADINI 6

Svaria su tutto il fronte, non è facile tenerlo d’occhio. Ma non punge.

28’ ST KEITA BALDE 6

Guizza, per lui è una specie di derby.

RANIERI 7

La incarta a Fonseca, che ormai non ha più nulla da chiedere né da dare.