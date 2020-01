I voti della Lazio: Strakosha un po' goffo, Ciro errore fatale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non è la Lazio delle undici vittorie consecutive al San Paolo, fa un harakiri continuo: sbagliato l'approccio, un rigore di Ciro e persino, in superiorità numerica, un evitabilissimo rosso. Così il Napoli in Coppa Italia vince 1 a 0Non è angolato il piattone di Insigne, lui lo liscia col piede. Rischia una frittata in uscita e un'altra con un goffo intervento su un colpo di testa di Milik. Il palo lo salva. Traballante.Rimane pietrificato sul dribbling di Insigne, solo nel secondo tempo si riprende e in scivolata è attento e diligente. Discontinuo.Milik gli dà filo da torcere sul piano fisico e si becca il giallo. Il Napoli può sfondare solo quando non ci sta lui al centro. Segna in fuorigioco. Imprescindibile.Cerca d'uscire dalla retroguardia e spingere. Esagera con interventi fallosi al limite, ma Massa non se ne accorge. Graziato.Bellissimo un cross non sfruttato di testa da Immobile. Nella ripresa sopratutto s'inserisce nel finale, ma per colpa del palo non riesce a segnare.Suo il primo squillo dalla distanza. Combatte come un guerriero in 10 e apre su Lazzari per le occasioni più pericolose. Sacrificato.Recupera tutto, ma poi rovina la sua gara con un folle rosso: reclama l'assenza di un fallo e manda a quel paese l'arbitro. Nervoso.Fa ripartire l'azione che porta al rigore, dà anche altre palle. Cala nella ripresa vistosamente, ma per poco non riesce a servire Immobile e a centrare il pari di testa nel recupero. Motorino.Affonda all'inizio, ma sbatte sul muro avversario. In dieci dà una mano al centrocampo e nelle diagonali è perfetto. Trenino.Si conquista il rigore grazie a un calcio di Hysaj, ci prova con un diagonale debole. Poi però viene sostituito perché sparisce. Utile.Scivola col sinistro dal dischetto, si divora il rigore e non trova la porta di testa tutto solo. Calcia debole dalla distanza e sull'esterno della rete, segna in fuorigico nel secondo tempo e centra l'incrocio. Jellato.Entra e calcia due volte senza crea troppi problemi a Ospina. Convalescente.Sbroglia una situazione complicata su Milik in area. Operaio.Manda in campo la Lazio migliore senza pensare al derby. Lascia il 3-4-2 in dieci, per la squadra dovrebbero essere grandi segnali, ma non è serata a Napoli. Sfortunato.Giusto il rigore su Caicedo e quello non concesso per un braccio d'Acerbi. Perfetti i gialli a Hysaj, sbagliato quello a Leiva, che poi si becca il rosso col vaffa. Distratto.