Cluj-Lazio, le pagelle: Berisha e Correa non pervenuti, in difesa non si salva nessuno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Leiva gli complica la vita: sul rigore lo spiazza Deac. Su Omrani viene salvato dalla traversa, poi gli regala comunque il gol di testa con una scellerata uscita. Addormentato.Dopo pochi minuti chiude benissimo in diagonale su Paun, poi comincia un po’ a traballare. Esce a vuoto sulla trequarti in occasione del raddoppio. Insicuro.Ringhia, anticipa e imposta. E’ impreciso quando lancia, non riesce a salvare il raddoppio sulla linea. Disperato.Svetta in area e col ginocchio anticipa Caicedo e tutta la difesa. Ci mette sempre la gamba, ma due volte s’addormenta. Goleador.I compagni lo cercano solo nella ripresa, ma lui è prevedibile e nell’unica chance calcia alle stelle sotto porta. Timido.Da capitano, di testa, prova subito a lasciare il segno, ci riprova schiacciando alla fine del primo tempo. Lotta su ogni pallone. Solo.E’ concreto e dà sostanza, ma non è ancora in forma. Smista meno, spazza. In area la trattenuta ingenua su Djokovic costa cara. Sfasato.Corre tanto, ma va soltanto all’indietro. E’ falloso e non ha mai un guizzo. Scarica solo l’angolo per il vantaggio e si merita il cambio. Rugbista.Vuole subito spaccare il mondo, prima accelera e crossa una palla perfetta per Milinkovic di testa. Poi mette sul ginocchio di Bastos la seconda e una punizione di nuovo per Sergej perfetta. Scoperta.Accelera e dribbla, all’inizio crea il panico. E’ tutto fumo: prima calcia debole verso Arlauskis e poi ancora alto. Non fa nulla nel secondo tempo. Evanescente.Fa le sponde e sgomita. ma non tira mai. E’ meno reattivo e utile per i compagni. Elementare.Entra e prende un giallo. Lancia nel deserto, non ha la qualità di Luis Alberto, ma è ottimo un tiro al volo parato.Prova a scuotere la squadra, mette la grinta e una bella palla per Cataldi sotto porta. Generoso.La sua strigliata al momento non ha sortito alcun effetto. E’ identica, la Lazio. Lascia a casa Immobile e con Adekanye e il 4-3-3 nella ripresa prova a cambiare la gara invano. Presuntuoso.Punisce la trattenuta di Leiva, ma non quella di Djokovic. Non vede un fallo di Jony in area, è esagerato sui cartellini. Disattento.